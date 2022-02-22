Kayseri'de "Erişilebilirlik Logosu" tanıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de "Erişilebilirlik Logosu" tanıtıldı

22.02.2022 15:51
Kayseri'de "Erişilebilirlik Logosu" tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen "Erişilebilirlik Logosu" Kayseri'de tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen "Erişilebilirlik Logosu" Kayseri'de tanıtıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü başkanlığında çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kamu ve özel kuruluşların yetkilileri de katıldı.

Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, erişilebilirliğin binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlayan hizmet modeli olduğunu belirtti.

Bakanlığın erişilebilir uygulamalarının yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle bakanlığın Türkiye'de kullanılacak Erişilebilirlik Logosu'nu belirlediğini aktaran Özdemir, kentteki 16 kurum, kuruluş ve açık alana Erişilebilirlik Belgesi düzenlendiğini aktardı.

Özdemir, erişilebilirlikten dolayı hiç ceza kesilmediğini de sözlerine ekledi.

Toplantı sonrası, erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara, erişilebilirlik logolu bayraklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özdemir tarafından takdim edildi.

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Fatma Öncü, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtıldı - Son Dakika


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