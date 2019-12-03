Son Dakika Haberleri: Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs...
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs... - Son Dakika

Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs...

6 saat önce

Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığı iddia edilen kızının geri gelmesi için intihara kalkışan kadını, polis ekipleri kurtardı.

Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığını söylediği kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs..., System.String[]

Kayseri'de erkek arkadaşıyla kaçtığı iddia edilen kızının geri gelmesi için intihara kalkışan kadını, polis ekipleri kurtardı.


Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki kızının erkek arkadaşıyla kaçtığını duyan A.A. (49), inşaata çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, A.A.'yı ikna etmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmaya rağmen ikna olmayan A.A.'nın boşluğundan faydalanan ekipler, kadını pencere kenarından uzaklaştırdı. Aşağı indirilen A.A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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