Eşi ile üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezası

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık K.D, müşteki O.S, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.D. savunmasında, olay esnasında kendisini kaybettiğini ve cinayeti işlediğini öne sürdü.

Suçunu kabul eden sanık, "Cinnet getirdim. Hiçbir insan durduk yere eşini ve çocuğunu öldürmez. Bıçakla kendi bileğini ve boğazını kesmez. Bana bunu yaptıranlar şu anda dışarıda geziyor. Sağlık sorunlarım var, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık K.D'ye, "eşi kasten öldürme" suçundan 22 yıl, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan K.D, tartıştığı eşi H.D. (20) ile 2 yaşındaki üvey kızı Y.N.S'yi bıçaklayarak öldürmüş, aynı bıçakla intihara kalkışmıştı. K.D. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.