Kayseri'de eşi ile üvey kızını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya D. ile eşi Hörmet D. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaya D, bir süre sonra eşi ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S'yi bıçaklayarak, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kaya D. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.