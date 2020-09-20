Eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı. Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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