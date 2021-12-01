Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3024 Sokak üzerinde 7 katlı bir apartmanın son katında oturan A.M'yi (44) eşi bir süre önce terk etti.

Terk ettiği eşine kızan ve alkollü olduğu iddia edilen A.M, evi ateşe verdi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Komşularının şikayetçi olduğu A.M. karakola götürüldü.