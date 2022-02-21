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Kayseri'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

21.02.2022 21:26
Kayseri'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşayan M.A. (52) ile eşi F.A. (44) arasında dün akşam bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.A, kocasını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika


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