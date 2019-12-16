Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

7 saat önce

Kayseri'de hakkında evden uzaklaştırma kararı aldıran eşini otobüs durağında bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de hakkında evden uzaklaştırma kararı aldıran eşini otobüs durağında bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Çay, öldürülen Cevahir Çay'ın annesi Saniye ve babası Rıfat Akyürek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığa, "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Müşteki Rıfat Akyürek, sanığın kızını bıçakladıktan sonra ölene kadar başında beklediğini öne sürerek, verilecek cezada indirime gidilmemesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Çay ise "Ölene kadar başında beklemedim. Öldürmeyi tasarlamadım, öyle bir niyetim yoktu. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çay'a, "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Anne Saniye Akyürek, kararın açıklanmasının ardından adliye koridorunda baygınlık geçirdi.

Olay

Kayseri'de mahkemece evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Çay (35), 7 Ekim'de birlikte adliyeye giderek boşanma davası açacağı eşi Cevahir Çay (30) ile Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında buluşmuştu. Çay, durakta bekledikleri sırada tartıştığı eşini bıçakla yaralamıştı.


Ambulansla hastaneye kaldırılan Cevahir Çay yolda yaşamını yitirmiş, zanlı olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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