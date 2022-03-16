Kayseri'de eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
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Kayseri'de eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık yeniden yargılanacak

16.03.2022 14:56
Kayseri'de eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık yeniden yargılanacak

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanığa verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtayca bozuldu.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanığa verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtayca bozuldu.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanık O.T'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik de "kasten yaralama" suçundan verilen 9 ay hapis cezasına taraflar itirazda bulundu.

Sanık ve müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu, ardından dosyayı Yargıtaya taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvuruyu değerlendirerek bozma kararı verdi.

Sanığın, mağdur eşini uzun süre takip ettiği, tanınmamak için maske taktığı, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, ısrarla kararından dönmediği, bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği ve olayın "tasarlama" olduğu kanaatine varan daire, O.T'nin "eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 13 Eylül 2020'de O.T, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşi A.T'nin bulunduğu mağazaya gitmiş, 16 yaşındaki kızları A.T'nin yanında tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın ardından O.T, kızı araya girmesine rağmen eşini eşarpla boğmaya çalışmış, ardından bıçakla boğazından yaralamıştı. Mağaza çalışanları biber gazı kullanarak anne ve kızını kurtarmıştı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, olay günü tesadüfen eşi A.T. ve kızı A.T'yi alışveriş için girdiği mağazada gördüğünü öne sürerek, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Eşimi bilerek bıçaklamadım, kazara oldu. Hırsımdan, evine dönsün diye boğazını eşarpla sıktım. Kızım biber gazı sıkınca, elinden aldım ve sıktım. Eşimi öldürme kastım yoktu. Öyle bir niyetim olsa yanımdaki bıçakla öldürürdüm. Kızımı da bilerek yaralamadım. Pişmanım, tahliye ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Müşteki eş A.T. ise boşanma davaları devam eden sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, O.T'nin "ya benimsin ya toprağın" diye sürekli tehdit ettiğini, korktuğu için yıllarca kendisinden şikayetçi olmadığını söylemişti.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ardından olay teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 16 yıla indirmişti. Heyet, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

YORUMLAR
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Evladının gözü önünde eşinin boğazını kesmişti! 16 yıl hapis cezası aldı, Yargıtay kararı bozdu Evladının gözü önünde eşinin boğazını kesmişti! 16 yıl hapis cezası aldı, Yargıtay kararı bozdu Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama Sevgilisini bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz müebbede onama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceza Dairesi, Yargıtay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalışan sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
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