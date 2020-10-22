Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Olayın ardından kaçan Mehmet Dik ise daha sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde, 9 Ekim 2019'da, Mehmet Dik (32) ile eşi Gizem Vural Dik (27) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eşine tabancayla ateş etmişti.

Mahkeme başkanı, ilgili kurumdan istenen, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun henüz gelmediğini belirtti.

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