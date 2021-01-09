Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldı

09.01.2021 13:37
Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldı

Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldıKAYSERİ'de, eşi Cengiz B'nin evde darbedip odaya kilitlediği iddia edilen Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldı

KAYSERİ'de, eşi Cengiz B'nin evde darbedip odaya kilitlediği iddia edilen Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Cengiz B, gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Tülay B. ile eşi Cengiz B, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Cengiz B, eşini darbedip oturma odasına kilitleyerek dışarıya çıktı. Tülay B, polisi arayarak yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri, odada mahsur kalan Tülay B'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Tülay B, polis aracıyla hastaneye götürüldü.

Bu sırada Cengiz B, eve geldi. Sokak kısıtlaması olduğu hatırlatılan Cengiz B, mahalledeki markete gittiğini ileri sürdü. Cengiz B, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

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