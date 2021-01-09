Bu sırada Cengiz B, eve geldi. Sokak kısıtlaması olduğu hatırlatılan Cengiz B, mahalledeki markete gittiğini ileri sürdü. Cengiz B, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de eşinin darbedip, odaya kilitlediği kadın kurtarıldı - Son Dakika

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