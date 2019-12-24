Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve görevinden ihraç edilen doktor, örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve görevinden ihraç edilen doktor, örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömer A. ile avukatı hazır bulundu.

Örgüt elebaşı ile diğer yöneticilerin Bank Asya'ya destek çağrılarına uyarak para yatırdığı ve örgütün 7 "mahrem imam"ı ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan Ömer A, suçlamaları kabul etmedi.

Şu anda özel bir hastanede çalıştığını anlatan Ömer A, "Banka dışında bulaştığım bir şey yok. Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Örgütün mahrem imamı olarak ismi geçenlerden bazılarını tanırım. Bunlarla örgütsel irtibatım yoktur, tamamen mesleki tanışıklıktır. 4 yıldır derdimi kimseye anlatamıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin talimatla Bank Asya'ya 20 bin lira yatırdığı iddiasıyla yargılandığını, oysa böyle bir niyeti olsa bunun çok daha fazlasını yatırabilecek maddi durumu olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer A'ya, "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Bank Asya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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