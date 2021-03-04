Kayseri'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ş.E. (40), bir süre önce ayrıldığı N.K'nin Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gitti.
Çıkan tartışma sırasında Ş.E, 3 çocuk annesi N.K'yi silahla yaralayıp kaçtı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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