Kayseri'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de eski eşini bıçakla ağır yaralayan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.U ve eski eşi müşteki N.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.U. savunmasında, mahkeme heyetine daha önce sunduğu 3 sayfalık savunmasını aynen kabul ettiğini söyledi.

Müşteki N.A. da 2009 yılında tanıştığı R.U'nun kendisini zorla kaçırdığını ancak elinden kurtularak polise sığındığını belirtti.

Sanığın daha sonra kendisini bulduğunu, tehdit etmesi ve ailelerin araya girmesiyle evlendiklerini öne süren N.A, evlilikleri süresince de sürekli tartıştıklarını anlattı.

Eski eşinin kendisini aldattığını ve buna dayanamayıp evi terk ettiğini anlatan N.A, "Evi terk ettikten sonra beni Talas'ta buldu. Ailelerin de telkiniyle geri döndüm. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, kabul ettim ve birlikte çalışmaya başladık." dedi.

R.U'nun sürekli kendisine baskı yaptığını dile getiren N.A. şunları kaydetti:

"Sürekli kendisini aldattığımı düşünüyor ve beni tehdit ediyordu. Olaydan bir hafta önce beni evde çocuğumun gözü önünde yastıkla boğmaya kalkıştı. Zor kurtuldum. Ondan sonra evi terk etti, inşaatlarda yatmaya başladı. Görüştük, artık bu işin yürümeyeceğini kendisine ifade ettim. Kendisine ev kurana kadar bir süre dükkanımda yatıp kalkmasına izin verdim. Olay günü yine dükkandaydı. O süreçte bana kurye aracılığıyla üzerinde 'hayatımın anlamı' yazılı bir çiçek geldi. Kimin gönderdiğini bilmiyordum. R.U. 'bu kimden geldi' diye sordu ve tartışmaya başladık. Daha sonra beni köşeye kıstırdı ve bıçaklamaya başladı. O sırada engelli çocuğum yandaki kanepede yatıyordu. Onun gözü önünde beni bıçakladı. Karşı koymaya çalıştım ama vücudumun her yerinden darbe aldım. Zaten direkt kalbimi hedef almıştı. Daha sonra babamı arayıp 'kızını kalbinden bıçakladım, ölecek çocuklarımıza sahip çık' demiş. Ben şikayetçiyim."

Tanık N.K. ise müşteki ile iş yerinde birlikte çalıştıklarını ve N.A. ile R.U'nun sürekli tartışmalarına şahit olduğunu söyledi.

Olay günü öğleden sonra sanığın dükkana geldiğini ve yine tartışma çıkardığını iddia eden N.K, "Tartışma bir süre devam etti. Daha sonra N.A'nın çığlığını duydum. Döndüğümde R.U, N.A'yı bıçaklıyordu. R.U. olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra tekrar geldi. Sigara yaktı ve 'bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim' dedi. O arada polis, ambulans geldi. Olaya dükkandaki engelli çocukları da şahit oldu." ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan sanık R.U. müşteki ve tanığın beyanlarının doğru olmadığını savunarak, "Hala kredi kartım N.A'da. Ben ona 45 bin lira harcayarak dükkanına malzeme aldım. Halk eğitim kursuna yazdırdım, mesleğini geliştirsin diye. Olay günü bana ağıza alınmayacak hakaretler etti ve üzerime makasla saldırdı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık R.U'nun tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.