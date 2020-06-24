Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası

Kayseri'de farklı suçlardan haklarında dava açılan, aralarında eski Sarıoğlan belediye başkanları Ali Osman Yıldız ve Yusuf Akbulut'un da bulunduğu 65 sanıktan 30'u hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de farklı suçlardan haklarında dava açılan, aralarında eski Sarıoğlan belediye başkanları Ali Osman Yıldız ve Yusuf Akbulut'un da bulunduğu 65 sanıktan 30'u hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu Ali Osman Yıldız ve tutuksuz yargılanan Yusuf Akbulut ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Yıldız, eski savunmalarını yineleyerek, başkan olmadan önceki ve sonraki mal varlığının araştırılmasını istedi.

Bir kuruşun dahi hesabını yaparak belediyeye hizmet ettiğini öne süren Yıldız, "Bana kumpas kuruldu. Bu suçu işleyen ve yargılanan çok ama sadece ben tutukluyum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız'a "ihaleye fesat karıştırma" ile "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından 6 yıl 3'er ay, "zimmet" suçundan 6 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl ve "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, Akbulut'a ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün hapis ile 1 yıl 6 ay kamu görevinden yoksun bırakma cezası verdi, 28 sanığı da 3 yıla kadar farklı sürelerde hapis cezasına çarptırdı. 35 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ali Osman Yıldız'ın İçişleri Bakanlığınca görevden alınmasının ardından boşalan Sarıoğlan Belediye Başkanlığı görevine, 21 Haziran 2017'de belediye meclisinde yapılan seçimde Yusuf Akbulut getirilmişti.

Ali Osman Yıldız, Yusuf Akbulut, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası - Son Dakika

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