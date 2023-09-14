Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü

Son Güncelleme: 14.09.2023 01:23

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi olduğu öne sürülen bir kişi tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis ekipleri cinayeti gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de kan donduran bir cinayet işlendi. 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

ESKİ SEVGİLİ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız iş çıkışı sokak ortasında vurularak öldürüldü

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Edanur Çoban tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız iş çıkışı sokak ortasında vurularak öldürüldü

SALDIRGAN ARANIYOR

Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız iş çıkışı sokak ortasında vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA

Kayseri, Anbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika
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