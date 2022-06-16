Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

16.06.2022 10:52

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi.

2020 yılında kaybolan eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.

Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi
Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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