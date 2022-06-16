Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı

16.06.2022 17:55
Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası tutuklandı.

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası tutuklandı.

2020 yılında kaybolan eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.

Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.

YORUMLAR
500
Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:30 Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 18:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement