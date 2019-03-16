Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Ev Kurşunlama İddiası

Kayseri'de Ev Kurşunlama İddiası

35 dakika önce

Kayseri'de bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Ev Kurşunlama İddiası, System.String[]
Kayseri'de bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde kavga ve silah sesleri olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir evin camına pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen Tayfun E. (36) ve Zeynel Y'yi (14) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılarla pompalı tüfek, biber gazı ve bıçak ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:17 Kaynak: AA

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