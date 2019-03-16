Kayseri'de Ev Kurşunlama İddiası
35 dakika önce
Kayseri'de bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri
'de bir eve pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi
ilçesi Esenyurt Mahallesi
'nde kavga
ve silah sesleri olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bir evin camına pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen Tayfun E. (36) ve Zeynel Y'yi (14) gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılarla pompalı tüfek, biber gazı ve bıçak ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:17 Kaynak: AA
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