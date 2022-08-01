Kayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulundu

01.08.2022 14:01

Kayseri'de ev sahibi tarafından zorla evden çıkarılmak istenen kiracı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayseri'de ev sahibi tarafından zorla evden çıkarılmak istenen kiracı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve avukatı ile Kayseri Adliyesi'ne gelerek ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunan kiracı Yusuf Deniz, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır aylık 1000 liraya oturduğu evde, TEFE ve TÜFE'ye göre yüzde 25 kira ücreti artırımında bulunduğunu anlattı.

Ancak ev sahibinin 3 ay sonra "Ağabeyim Almanya'dan gelecek, kendisi oturacak." deyip evden çıkarmaya çalıştığını ifade eden Deniz, şunları söyledi:

"Evden çıkmamı istedi, bir ay mühlet verdiğini söyledi. Ben de ekonominin de durumunu belirterek, bunun mümkün olmayacağını söyledim. Bu sefer benim doğal gaz ve elektrik aboneliğimi iptal ettirdi. Yaklaşık 3 gün boyunca doğal gazım kesik kaldı, elektriğim kesildi. Gittim, abonelikleri üzerime aldım. Bu sefer de 'istediğini yap, ben sayacına kadar söktüreceğim' dedi. 'Eğer çıkmazsan ya sen benim kafamı gözümü kıracaksın ya ben senin kafanı gözünü kıracağım' gibi tehditlere başladı. Hukuki yollardan gerekli işlemleri başlattık."

"Yüzde 25'in üzerine kira artışı yapılamaz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin ise son zamanlarda ev kiralarında büyük artış olduğunu, bazı ev sahiplerinin daha yüksek ücrete evlerini kiralamak için mevcut kiracıları evden çıkarma peşine düştüklerini ve her türlü yöntemi denediklerini söyledi.

Bunun bir süre sonra adli boyuta dönüştüğüne dikkati çeken Şahin, önümüzdeki günlerde buna çokça şahit olacaklarını kaydetti.

Yüzde 25'in üzerine bir kira artışı yapılamayacağı yönünde düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev sahiplerinin baskısı ve mobbingi artmış ise tehditler oluşuyorsa savcılara şikayet edildiğinde çok uzun sürüyor ve sonuçta takipsizlikle sonuçlandığını biliyoruz. Uzaklaştırma kararı bu uygulama ile birlikte düzenlenmelidir. Ev sahibine, en azından savcılığın soruşturması bitene kadar kiracıdan ve evden uzaklaşma cezası verilmesi lazım. Ev sahipleri enflasyon karşısında ezilmesin, ezdirilmesin, hiçbir kesim enflasyon karşısında ezdirilmesin. Gerekli tedbirler alınsın ama eğer Cumhurbaşkanı bir düzenleme ile yüzde 25 yapmışsa bu önümüzdeki bir sene içerisinde yüzde 25'ten fazla kira zammı yapılamaz. Eğer yaparsanız bu bir suçtur. Bu suça bir cezanın da olması lazım."

Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine uyarı

Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde şu anda dağıtım şirketlerinin uygulamış olduğu yanlışlığa da değinen Şahin, Türkiye'deki kira kontratlarının yarıya yakınının sözlü olduğunu, yazılı bir sözleşme yapılmadığını dile getirdi.

Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin şu anda aboneler için ev sahibinin T.C. kimlik numarasını şart koştuğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bir kere zaten kiracıdan ev sahibinin kimlik numarasını istemek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırıdır. Suç işliyorsunuz. Kendisi dilerse verir bunu. Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerini buradan uyarıyorum, suç işliyorsunuz, buna devam etmeyin. Vatandaşlar da böyle bir şey ile karşı karşıya kalırsa bu kanunu ihlalden ve kendilerini insanı yaşam haklarından mahrum eden doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinden davacı olmalı. Olayı kanunlar çerçevesinde ve insanların o doğal gaz ve elektrik kullanma hakkına saygı duyarak yapın. Aboneliğin şartı, o evde oturduğunu gösteren kaymakamlıklardaki nüfus müdürlüklerinden muhtarlıklardan alınacak bir ikamet belgesidir. Orada oturduğunu ispatlıyorsa aboneliğini verirsiniz."

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Kaynak: AA

Kayseri Adliyesi, Kayseri, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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