Edinilen bilgiye göre, A.S, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi - Son Dakika

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