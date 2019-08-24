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Kayseri'de ev salçası mesaisi başladı

2 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kış aylarında tüketilmek üzere kışlık salça yapımı başladı.

Kayseri'de ev salçası mesaisi başladı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kış aylarında tüketilmek üzere kışlık salça yapımı başladı.


Ev yapımı domates salçası için yoğun mesai harcayan ilçe sakinleri, toplanan domatesleri temizleyip keserek suyunu çıkartıyor.

Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, tuzu eklenip salçaya dönüştükten sonra bidonlara konularak kış mevsimi için kilerlerde yerlerini alıyor.


Salça yapan vatandaşlardan Zeynep Boztoy, ev yapımı salçanın fabrika ürünlerinden daha sağlıklı ve ekonomik olduğunu söyledi.

Bu nedenle her yıl salça yaptıklarını belirten Boztoy, "Salça yapımı zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor ve çok vakit alıyor. Emeğimiz ortaya çıktıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yaptığımız bu salçanın tadı fabrika salçasından daha güzel oluyor. Hazır aldığımız salçaları tüketemiyoruz." diye konuştu.

İlçede bir gelenek haline gelen ev salçası yapımı ağustos ayının ortasında başlıyor ve yaklaşık bir ay sürüyor.

Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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