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Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

09.02.2022 21:02
Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de 4 ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 4 ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki çeşitli adreslerde bulunan ev ve iş yerlerine girerek maddi değeri 274 bin 500 lira olan gıda, ziynet, silah ve nakdi para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y, L.K, F.G, B.Y, S.F, Ü.G. ve S.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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