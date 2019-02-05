Kayseri'de Ev Yangını
1 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde 3 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Akça
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:45 Kaynak: İHA
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı