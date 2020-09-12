Kayseri'de ev yangını - Son Dakika

Kayseri'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Melekhatun Sokak'ta bulunan müstakil bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binada hasara yol açan yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı.