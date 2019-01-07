Kayseri'de Ev Yangını: Dumandan Etkilenen 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
33 dakika önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Eskişehir
Bağları Osmanlı Mahallesi
Çığır Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Polis
ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada, çocuklarında annesi de gözyaşlarına boğuldu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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