Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan zehirlenen yaşları küçük 2 kardeş tedavi altına alındı.

Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan zehirlenen yaşları küçük 2 kardeş tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Cumhuriyet mahallesi 205. sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Öte yandan, yangında evde bulunan 3 ve 5 yaşlarındaki yabancı uyruklu 2 çocukta yoğun dumandan zehirlendi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.


Yangına ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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