Kayseri'de ev yangınında 11 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Dumandan etkilenen Cem D, Işıl D, Merve Y, Mustafa Y, Abdurahman U, Atiye A, Dilek A, İlkay Ş, Ahmet A, Kadir İ. ve Ali Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Hacı Zühtü Efendi Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri 'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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