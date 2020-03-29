Kayseri'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Kayseri'de vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi. Özellikle haftasonları vatandaşların akınına uğrayan Cumhuriyet Meydanı, çağrı üzerine boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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