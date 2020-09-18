Kayseri'de evdeki öğrencilere öğretmenleri ders kitaplarını götürdü - Son Dakika

Kayseri'de taşmalı eğitim gören öğrencilere ders kitaplarını öğretmenleri götürdü.

Kocasinan ilçesi Güneşli İmam Hatip Orta Okulu'nda, kırsal mahallelerde kaldıkları için taşımalı eğitim gören öğrencilere yeni eğitim öğretim dönemi için gelen ders kitaplarını, okul müdürü Adem Güneş ve öğretmenler, mahalle mahalle gezerek ulaştırdı.

Höbek, Yüreğil. Kızık ve Saraycık mahallelerinde ikamet eden öğrencilere ders kitaplarını ulaştıran öğretmenler, öğrenci ve velilere EBA, EBA TV ile uzaktan eğitim hakkında bilgi de verdi.