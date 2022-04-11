Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı

11.04.2022 11:46
Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen baskında uyuşturucular ele geçirilirken, 11 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızevler Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Evdeki aramada 18 gram metamfetamin, 90 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 rulo folyo ele geçirilirken 11 şüpheli de gözaltına alındı. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında işlem yapılan 7 şüpheli, serbest bırakılırken, 4'ünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocasinan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı - Son Dakika
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