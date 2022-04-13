Kayseri'de evinde makak maymunu besleyen kişiye 3 bin lira ceza - Son Dakika

Kayseri'de bir evde beslenen makak maymunu, görevlilerce hayvanat bahçesine konuldu.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Becen Mahallesi'nde bir evde maymun beslendiği ihbarını alan müdürlük görevlileri, adrese gitti.

Evde, yurt dışından kaçak yollarla sokulan, sahiplenilmesi yasak makak maymunu korumaya alındı.

Maymunu Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim eden ekipler, ev sahibine 3 bin lira ceza yazdı.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Veteriner ekibimiz ilk yaptığı kontrolde maymunun sağlık durumunda herhangi bir sıkıntıya rastlamadı. En az 10 gün karantina süresi var. Bu süreyi tamamladıktan sonra diğer maymunların yanına koyacağız." ifadesini kullandı.