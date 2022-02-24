Kayseri'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de bir evin mutfak dolabında uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.G'nin kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler, zanlının adresine düzenlenen operasyonda, kapıyı koçbaşı ile kırarak eve girdi.

Aramada mutfak dolabına ve buradaki sakız kutusuna gizlenmiş 129 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo bulundu.

Gözaltına alınan U.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.