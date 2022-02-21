KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, müstakil evinin çatısında uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli F.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Felahiye ilçesinde yaşayan F.K.?nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli müstakil eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Evin çatısında yapılan aramada 1 kilo kubar esrar, 260 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)