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KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

21.02.2022 22:12

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, müstakil evinin çatısında uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli F.K. gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde, müstakil evinin çatısında uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli F.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Felahiye ilçesinde yaşayan F.K.?nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheli müstakil eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Evin çatısında yapılan aramada 1 kilo kubar esrar, 260 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Felahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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