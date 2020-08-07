Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, girdiği binadaki iki daireden ziynet eşyası ve bebek kıyafeti çalan Döne A. (34), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 31 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için bir binaya giren Döne A., 2 daireden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası, bozuk para ve bebek kıyafetleri çaldı. Döne A'nın bir daireye girişi ise, evin içinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durumu fark eden ev sahipleri, polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Döne A., evinde yakalandı. Gözaltına alınan Döne A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliye sevk edildi.