Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde 6 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Eşkalleri belirlenen M.B, H.G, A.K. ve C.G'nin, çalıntı malzemeleri kentte ikinci el eşya alımı yapan kişiye sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, H.G, A.K. ve C.G. gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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