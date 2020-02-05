Kayseri'de evlerden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kadın yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları eşarp veya kucağındaki çocukla yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikamet çevrelerinde çalışma yapan ekipler, M.A, A.M, G.M. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kayseri 'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

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Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim