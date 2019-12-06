Kayseri'de

Kayseri Müftülüğünce yeni evlenen ve düğün hazırlıkları yapan çiftlere yönelik düzenlenen "Evliliğe ilk adım" konulu seminer başladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklaya göre, kurumun toplantı salonunda düzenlenen seminerde "evlilik, ahirete uzanan birliktelik - nikah ve sorumluluk" gibi konularda sunum yapan İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, Kur'an-ı Kerim'de insanların daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çift yaratıldığının anlatıldığını belirtti.

Aile olmanın aynı çatı altında yaşamak, aynı sofraya oturmak değil, aynı zamanda aynı duyguda, fikirde ve idealde buluşmak odluğunu belirten Güner, "Aynı yolun yolcusu olmak, gönül birliği etmek ve Allah'ın rızasına yakışır bir yaşamı paylaşmak demektir. İslam sağlıklı bir aile vücuda getirmek ve eşlerin birlikteliğini devamlı kılmak için karı-kocanın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinden bahseder. İslam, aile birliğinin devamı için taraflarda Allah korkusu ve sevgisi, kul hakkı ve iyi niyet çerçevesinde dini-ahlaki erdemlerin oluşmasını temel şart kabul eder." şeklinde konuştu.

Dört hafta devam edecek olan seminere, 20 çift katılacak.