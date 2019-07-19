Son Dakika Haberleri: Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)
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Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Kayseri'de oturan Ş.Ö. ve işçi oğlu G.Ö.'yü, evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Mustafa J., kızı Maya J., akrabaları Sabah El F., Ali D. ve Muhammed Al F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Muhammed Al, Kayseri, Sabah, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
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