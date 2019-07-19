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Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

1 saat önce

Kayseri'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası, System.String[]
Kayseri'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de yaşayan 29 yaşındaki G.Ö, evlenmek için aracılar vasıtasıyla Hatay'da kendilerini aile gibi gösteren bir grupla irtibata geçti ve kız isteme merasiminin ardından M.J. (20) isimli kadınla Kayseri'de evlendi.
Kendisini M.J'nin halası olarak tanıtan S.E.H. (29) de düğün için geldiği Kayseri'de, G.Ö'ye aldırdığı 40 bin lira değerinde takı ile M.J'yi de yanına alarak evden ayrıldı.
G.Ö'nün durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri şüphelilerin Hatay'da olduğu tespit etti.
Kayseri ve Hatay polisinin yürüttüğü çalışma sonucunda belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, G.Ö'yü dolandıran iki kadın ve onlara yardım ettiği tespit edilen M.J. (41), A.D. (25) ile M.A.E. (24) yakalandı.
Gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen zanlıların, daha önce Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana'da benzer yöntemle mağdurların 600 bin lirasını dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutulandı.
Kayseri, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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