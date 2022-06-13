Otomobili yol kenarına park eden çift, bir süre kayalıklardan vadi yatağını izledi. Daha sonra araçlarına binen çift, çalışmayan otomobili itekleyerek çalıştırmak istedi.

İddiaya göre, sürücü M.Ş. ile eşi A.Ş. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Derevenk Vadisi'ne gitti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

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