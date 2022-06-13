Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika
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Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı

13.06.2022 12:33

Kayseri'nin Talas ilçesinde, evlilik yıl dönümlerini vadi kenarında kutlayan çiftin bozulduğu için itekledikleri otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, evlilik yıl dönümlerini vadi kenarında kutlayan çiftin bozulduğu için itekledikleri otomobil uçurumdan yuvarlandı.

İddiaya göre, sürücü M.Ş. ile eşi A.Ş. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Derevenk Vadisi'ne gitti.

Otomobili yol kenarına park eden çift, bir süre kayalıklardan vadi yatağını izledi. Daha sonra araçlarına binen çift, çalışmayan otomobili itekleyerek çalıştırmak istedi.

Uçuruma doğru ilerleyen otomobilin direksiyonuna geçerek durdurmaya çalışan M.Ş'nin çabası sonuç vermedi.

M.Ş'nin son anda indiği araç, uçuruma yuvarlandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı
Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı

YORUMLAR
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Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler Evlilik yıl dönümlerinde bozulan araçlarını iterken, uçuruma düşürdüler Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik yıl dönümünü vadide kutlayan çiftin iteklediği araç uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

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