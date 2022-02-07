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Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika

Kayseri'de fabrika yangını

07.02.2022 00:56

Kayseri'de fabrika yangını Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kayseri'de fabrika yangını

Kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının ham madde depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında fabrikada çalışan bir işçi dumandan etkilenirken, haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen işçi de sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını

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Organize Sanayi Bölgesi, Hamster Coin, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika
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