Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika
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Kayseri'de fabrika yangını

19.05.2022 16:48

Kayseri'de fabrika yangını Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış anı amatör kameralarca kaydedildi.

Kayseri'de fabrika yangını

KAYSERİ - Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış anı amatör kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikayı sarması saniyeler sürdü

Öte yandan yangının çıkış anı da amatör kameralarca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde alevlerin fabrikayı sarması saniyeler sürerken, çıkan dumanlar ise şehrin birçok noktasından görüldü.

Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri'de fabrika yangını

YORUMLAR
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Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü Kayseri'deki fabrika yangını 62 personel ile 1 saatte söndürüldü Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika


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