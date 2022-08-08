Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika
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Kayseri'de fabrika yangını

08.08.2022 22:41

Kayseri'de fabrika yangını Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Kayseri'de fabrika yangını

Palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde üzerinde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında iş yerinde kimsenin olmaması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika

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