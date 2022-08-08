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Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde üzerinde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de fabrika yangını - Son Dakika

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