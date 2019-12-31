Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

KAYSERİ'de pencere ve kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Süksün Mahallesi mevkiindeki pencere ve kapı üretimi yapılan  fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında, iddiaya göre oksijen kaynağıyla işlem yapıldığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Süksün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: DHA
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