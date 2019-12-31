Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

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Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü
6 saat önce
Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2)
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2)
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