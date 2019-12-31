Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2)

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü (2)

Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
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