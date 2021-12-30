Kayseri'de faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 faili meçhul hırsızlık olayına ilişkin 2 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alaybeyli ve Ardıç mahallelerindeki iki bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde ekipler, şüphelilerin M.K. ve F.I. olduğunu tespit etti.

Jandarma tarafından ikametlerine düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.