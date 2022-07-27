Edinilen bilgiye göre, farklı adreslerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan İ.K.'yı (25) yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri 'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika

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