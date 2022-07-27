150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

27.07.2022 17:38
150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de farklı tarihlerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, farklı adreslerde 150 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan İ.K.'yı (25) yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 150 bin TL'lik kablo çalan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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