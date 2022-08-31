Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı

31.08.2022 22:51
Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı

Kayseri'de farklı tarihlerde 4'ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de farklı tarihlerde 4'ü hırsızlık 7 olayın faili olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şahsın otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametten hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarını işleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın bir otodan 7 bin 500 TL değerinde jant ve lastik çalması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 4'ü hırsızlık 7 olayın faili yakalandı - Son Dakika
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