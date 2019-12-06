Son Dakika Haberleri: Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Karatay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 40 BF 406 plakalı otomobil tek şeritli yolda tırı solladıktan sonra M.T. yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, D.G. ve G.G. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.K. ise yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Yaralı A.K. ambulans ile hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden 2 kişinin de cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı çocuk konuştu: Haberi duyunca gözyaşı döktüm
Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı Kadınların öldürülmesine dikkat çekmek için cinsel ilişki oyuncağını öpen Didem Ceran'a tepki yağdı Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 15:33:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]